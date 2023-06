Kika/Leiner: Aussage von Manager stößt sauer auf

So zeigte sich der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, sehr verwundert über ein Zitat des in der Signa-Zeit bei Kika/Leiner tätigen Managers Reinhold Gütebier. Der wurde am Donnerstag vom „Kurier“ so zitiert: „Bis 2024 hätten wir auch die Steuerrückzahlungen aus den Stundungen in der Coronazeit bedienen können.“ Auch die „Krone“ hatte bereits berichtet, dass laut Bilanzen der Kika/Leiner-Firmen die Hälfte der Mieten dazu verwendet wurde, den Kredit der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien zu bedienen ...