Kika/Leiner: 300 Betriebe an Personal interessiert

Aktuell wurden 1034 Kika/Leiner-Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. In einem Monat rechnet er mit einer zweiten Kündigungswelle. „Insgesamt werden es aber nicht so viele sein, wie es ursprünglich geheißen hat“, so Kopf. Eigentlich war die Rede von bis zu 1900 Arbeitsplätzen weniger.