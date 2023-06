Wilde Verfolgungsjagd im Zentrum Salzburgs

Wüste Szenen spielten sich am Montag im Zentrum Salzburgs ab: Ein Großaufgebot an Polizisten steht im Andräviertel im Einsatz. Ein 30-jähriger Lenker hat nach einer Verfolgungsjagd mehrere Polizeiautos beschädigt. Er krachte in eine Bushaltestelle. Offenbar handelte es sich um Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall.