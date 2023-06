Stadt & Strand

TOP-SEHENSWÜRDIGKEIT AKROPOLIS

Beim Frühstück treffen wir Plako, unseren ausgezeichnet Deutsch sprechenden Führer. Er ist begeistert, was von der Dachterrasse alles auszumachen ist – klar, die Akropolis, die über allem thront, aber auch der bestens erhaltene Tempel des Hephaistos liegt uns zu Füßen, ebenso wie die Hadriansbibliothek, die nach ihrem Stifter, dem römischen Kaiser Hadrian, benannt wurde, oder das Stadtviertel Plaka. Wir haben so einen guten Überblick, bevor unser Rundgang beginnt und wir die Perspektive wechseln. Plako weiß viel und interessant zu erzählen, er ist ein wandelndes Geschichtslexikon; wir tangieren die Agora, den Marktplatz der Antike mit dem achteckigen Turm der Winde, der in späthellenistischer Zeit erbaut wurde und als Uhrenpavillon und Wetterstation diente. So nähern wir uns langsam, aber sicher der Akropolis, was leicht daran zu merken ist, dass immer mehr Menschen unterwegs sind – tatsächlich ist die Hauptsehenswürdigkeit immer gut besucht, besser vielleicht in den Randzeiten kommen, denn am Vormittag scheinen vor allem Kreuzfahrer den Klassiker zu überschwemmen. Egal, ich bin froh, endlich einmal hier zu sein, sozusagen den Hauch der Geschichte zu spüren und das UNESCO-Welterbe „persönlich kennenzulernen“, und ebenso froh bin ich über die Begleitung unseres Reiseführers, der die Zusammenhänge anschaulich erklärt. Es ist kein Wunder, dass Griechen stolz auf ihre Geschichte sind, die die Entwicklung der europäischen Zivilisation maßgeblich mitgeprägt hat!