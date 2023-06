TV wird grün: Von Flugradius bis Putzmittel

Vor der Klimakrise kann man auch im Film- und Fernsehgeschäft nicht die Augen verschließen. Gerade in dieser Branche gibt es viel Verbesserungspotenzial. Österreich ist Vorreiter, gibt es doch seit Jahresanfang eine neue Förderung, die fünf Prozent der Kosten für die Dreharbeiten übernimmt, wenn grün produziert wird. Wichtige Maßnahmen, um das staatliche „Umweltzeichen für Green Producing in Film und Fernsehen“ zu bekommen, sind etwa Mülltrennung und Abfallvermeidung, umweltfreundliche Mobilität, Verwendung von stromsparenden Leuchtmitteln und Recycling-Materialien, regionales Catering oder Wiederverwendung von Szenenbildern. Auch ein Flugradius von 500 Kilometern wird angewendet: Ist eine Distanz kürzer, muss sie am Boden zurückgelegt werden.