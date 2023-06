Gender-Check: So spricht man im ORF jetzt

Sind die neuen Regeln nun schon in Anwendung? Ein Gender-Check mehrerer Nachrichtensendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigt: So gut wie alle Sprecher halten sich an die neuen Empfehlungen. In den „ZIB“-Sendungen mit Armin Wolf, Martin Thür, Susanne Höggerl, Tobias Pötzelsberger, Tarek Leitner oder Nadja Bernhard hört man alle „erlaubten“ Varianten abwechselnd, besonders die rein weibliche Form wird nun gern verwendet. Der ungeliebte Glottisschlag scheint aber tatsächlich ausgedient zu haben.