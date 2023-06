Chris Hemsworth schaut „Dancing Stars“

Was ist denn da los? Chris Hemsworth outet sich als Fan von Balázs Ekker & Co.? Wechselt er gar vom Actionheld- zum Turniertänzer-Dasein? Nein, alles natürlich nur Show - der Hollywoodstar schaut in seinem neuen Netflix-Film, der am Freitag startet, „Dancing Stars“, weil er in einer einsamen Hütte in Österreich festsitzt...