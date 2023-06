Hubschrauber kämpfen in OÖ gegen Waldbrand an

Viele kleine Brandherde

Die brennende Fläche am Kleinen Priel, nahe dem Weißenbach zwischen Klaus an der Pyhrnbahn und Hinterstoder ist nicht sehr groß, liegt aber in unwegsamen Gelände auf rund 840 Metern über dem Meeresspiegel. Zudem besteht sie aus unzähligen kleinen Brandherden, die die Feuerwehren nun schon seit drei Stunden beschäftigen.