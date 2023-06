Karner schließt Asyl für Wagner-Söldner nicht aus

Karner: Prigoschin würde Einzelfallprüfung bekommen

Am Rande eines Treffens mit seinem slowakischen Amtskollegen Ivan Šimko in Wien meinte Karner auf die Frage eines Journalisten zur Asyl-Möglichkeit für Prigoschin zunächst: „Was das Thema Asyl betrifft, möchte ich darauf verweisen, was ich schon mehrmals in diesem Zusammenhang gesagt habe: Da sind Einzelfallprüfungen vorgesehen und so ist es auch in Zukunft vorgesehen.“