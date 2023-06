Laura Bilgeri: „Ich bin mein eigener Boss“

„Ich bin mein eigener Boss“

„Es war während Corona, wo ich wusste, dass ich auch in dieses Genre hineinarbeiten will“, erzählt sie uns beim Besuch in der „Krone“. Erst war es der Jazz, jetzt ging es in eine kommerziellere Richtung. Nicht weniger als zehn Songs nahm sie gemeinsam mit ihrem Produzenten auf. „Ja, er hatte die Melodien und ich machte dazu die Texte. Das beste daran, ich bin mein eigener Boss“, sagt sie und preist uns die erste Single („Arcade“) an, die am Freitag erscheint.