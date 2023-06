Jetzt über Karrierechancen in der IT informieren!

Am Mittwoch, den 28. Juni wird das WIFI Salzburg von 14 bis 17 Uhr zur Messeplattform für Zukunftschancen in die Berufswelt der Informationstechnologie. Schüler, Jugendliche und interessierte Um- und Einsteiger haben die Möglichkeit, sich kostenlos über das Berufsfeld zu informieren, an Gesprächsrunden teilzunehmen, Vorträge zu besuchen und direkt vor Ort, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen.