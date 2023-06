Hund jagte in Tirol falsche Polizisten aus Wohnung

Erneuter Betrugsversuch am Tag danach

Sie hatten zwar die Flucht ergriffen, aufgeben wollten sie aber noch nicht. Am Freitag kontaktierte derselbe Täter die 84-Jährige erneut - diesmal legte die Frau jedoch sofort auf. Die zwei falschen Polizisten sind in etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schmächtiger Statur. Beide haben dunkle Haare - sie trugen dunkle Kleidung und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Zweckdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.