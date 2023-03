Falsche Polizisten haben Innsbrucker im Visier

Am Montag ist es in Tirol offenbar vermehrt zu betrügerischen Anrufen gekommen. „Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken“, warnen die echten Gesetzeshüter. Vor allem im Stadtgebiet von Innsbruck - und hier vermehrt im Bereich Pradl - seien viele Menschen angerufen worden.