Weniger Ferien | Mehr Psychologen

Mehr Psychologen. So vieles von dem, was Bildungs-Profi Salcher sagt, weiß man, und dem allermeisten muss man (leider) auch zustimmen. Etwa, wenn er - wie andere - darauf hinweist, dass die Kluft zwischen den Bildungsschichten sogar noch größer wird, dass in Österreich ein Fünftel der 15-Jährigen nach neun Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen kann, meist Kinder jener Eltern, die weder das Geld noch die Fähigkeit haben, ihren Kindern in der Schule zu helfen. Was man brauche, das seien die besten Lehrer - sie sollten hochwertige Weiterbildung bekommen und dafür von administrativen Aufgaben entlastet werden. Und es brauche mehr Schulpsychologen. Alles wahr - und warum wird es nicht umgesetzt? Siehe oben. Ein Multiorganversagen!