Plakolm ortet Trödelei bei Strafverschärfungen

Warten sorgt für Unruhe

Der Umstand sorgt nicht nur in Zusammenhang mit der Causa Teichtmeister - die gewissermaßen ein Mitauslöser des Vorhabens war - für Unverständnis, sondern beim schwarzen Koalitionspartner nunmehr auch für Unruhe. „Es war vereinbart, dass die Strafverschärfungen noch vor dem Sommer kommen. Das ist geplatzt, weil das Justizministerium trödelt in der Sache. Manche Sachen in der Politik sind Pflicht und manche Kür. Dass Kinderschänder hart bestraft gehören, ist für mich Pflicht, das haben wir beschlossen und das ist vom Justizministerium umzusetzen“, kritisiert ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm gegenüber der „Krone“.