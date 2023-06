22-Jähriger stieg aus Pkw, schlug Betrunkenen k.o.

Zwei Männern stieg Donnerstagabend in Enns wohl die Hitze zu Kopf: Ein 36-jähriger Betrunkener pöbelte bei einer Bushaltestelle mehrere Passanten an. Plötzlich hielt ein schwarzes Auto an: Der 22-jährige Lenker stieg aus, schlug den Betrunkenen bewusstlos und fuhr dann wieder davon.