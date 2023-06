2024 soll für Jugend „Aktionsjahr gegen Hass“ sein

Verharmlosung des Holocaust

Laut der Studie „Antisemitismus in Österreich“ (2022) des Parlaments geben sechs von zehn Personen an, schon einmal antisemitische Äußerungen gehört zu haben, am häufigsten in sozialen Medien. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren lässt sich zwar kein eindeutiges Muster erkennen, sie sind gemäß der Studie aber in manchen Fragen antisemitischer eingestellt als Menschen über 25 Jahre - etwa, wenn es um Aussagen geht, die den Holocaust verharmlosen.