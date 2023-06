Sauerstoffmangel in „Titan“: „Gibt schönere Tode“

Gehirn wird am schnellsten geschädigt

Das bei Sauerstoffmangel am schnellsten geschädigte Organ sei das Gehirn, so Kluge. Selbst wenn im Zustand der Bewusstlosigkeit eine Rettung erfolge, drohten irreversible Schäden. „Eine zeitnahe Sauerstoffgabe kann in einzelnen Fällen schwere Schäden vermeiden.“ Sauerstoff ist lebensnotwendig für die Energiegewinnung in den Zellen, die sogenannte Zellatmung, wie Schädlich erklärt. „Ohne ausreichende Sauerstoffzufuhr werden die Zellen geschädigt.“