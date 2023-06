Die „Nachbeben“ des österreichweiten Unwetters

Am Mittwoch wurde Österreich von einem Umwetter der Extreme heimgesucht. Vor allem in Kärnten, der Steiermark und in Tirol herrschten schlimme Wetterbedingungen. Die Bundesländer hatten mit bis zu fünf Zentimeter großen Hagelkörnern, Regenschauern und starken Windböen zu kämpfen. Die Feuerwehrkräfte waren unermüdlich im Einsatz. Die Auswirkungen sind auch am nächsten Tag deutlich sichtbar.