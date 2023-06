Hagel und Regen: Unwetter endeten glimpflich

Weltuntergangsstimmung am Mittwochnachmittag in Tirol! Heftiger Regen, starke Windböen und teilweise Hagel sorgten für bange Momente. Die Einsätze für die Freiwilligen Feuerwehren hielten sich in Grenzen. Dennoch gab es vereinzelt umgestürzte Bäume oder überflutete Garagen.