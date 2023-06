Scharfe Kritik an Miet-Erhöhungen

Im Bauausschuss am Donnerstag wird Schiester Gegenanträge einbringen. Die Erhöhung soll für sie bei allen Mietzinsvarianten ausgesetzt werden. Geraden in Zeiten der Teuerung wäre das ein wichtiger Schritt der öffentlichen Hand in ihrem Wirkungsbereich tätig zu werden und somit auch eine Vorbildrolle einzunehmen.