Einziger Koalitionskitt | Uncoole Lehrer

Uncoole Lehrer. Dabei wäre so viel zu erledigen in diesem Land. Das Klimaschutzgesetz ist seit 900 Tagen ausständig. Die Schaffung eines Bundesstaatsanwalts dürfte in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommen, wie in Regierungskreisen hinter vorgehaltener Hand zu hören ist. Mit der Inflationsbekämpfung kommt die Regierung auch kaum zurande. Und erst recht offen bleiben wird die Dauerbaustelle Bildung, an der sich schon die Vorgängerregierungen die Zähne ausgebissen haben. Bestenfalls Mittelmaß haben unsere Schulen noch zu bieten - bei weiter fallender Tendenz. In der heutigen „Krone“ berichten wir über diese Entwicklung. Und über Ex-Red-Bull-Manager Manfred Hückel, den es in den Bildungsbereich gezogen hat. Nun hat er ein Buch geschrieben und warnt darin vor dieser Mittelmäßigkeit unserer Schulen. Hückel: „Zwei Drittel sind mit dem Bildungssystem unzufrieden, dennoch ist eine Schulreform nicht in Sicht“. Schüler würden zu wenig in ihren Stärken gefördert werden. Er fordert eine „Reform von unten“, mit coolen Lehrern, solchen mit Leidenschaft für den Unterricht und das Arbeiten mit Kindern. Ja, da hat er sicher recht. Aber wo sind sie, diese „coolen Lehrer“? Vielen wurde vom frustrierenden Alltag die einst vorhandene „Coolness“ ausgetrieben, manche hatten sie nie und immerhin einige können sich den Esprit schließlich doch noch erhalten. Aber alles in allem: Wenn es mit unserem Bildungswesen so weitergeht, dann geht die Gesellschaft höchst „uncoolen“ Zeiten entgegen.