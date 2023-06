Erst brütende Hitze, dann Sturm, Regen und Hagel

Heuer bis jetzt wenig Blitze in OÖ

In der Nacht auf Mittwoch hat es landesweit 208 Blitze gegeben, so Geosphere Austria-Meteorologe Christian Resch. Klingt viel, ist aber relativ. Denn bisher hat es heuer im Vergleich zu den vergangenen Jahren in Oberösterreich recht wenig geblitzt, nämlich laut Geosphere Austria – die ehemalige ZAMG – bisher nur 649-mal. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2006 wurden allein im Juni in unserem Bundesland 19.712 Blitze gezählt, vier Jahre später waren es 17.495 Blitze. Im Vorjahr gab es 7618 „himmlische“ Entladungen.