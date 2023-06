Evelyn Burdecki muss die Polizei rufen!

Schon bei 20 Grad Celsius ist es gefährlich, Kinder oder Tiere im Auto zu lassen. In der Sonne kann sich der Wagen schnell in eine Blech-Hölle verwandeln. Bei 30 Grad Celsius Außentemperatur, ist es nach einer Stunde im Inneren nahezu doppelt so heiß - immerhin 56 Grad Celsius!