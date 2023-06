Russische Wirtschaft viel stabiler als gedacht

Scope rechnet in diesem Jahr mit einem Defizit im Staatshaushalt von 3,8 Prozent des BIP. Die russische Regierung geht bisher nur von einem etwa halb so starken Minus von 2 Prozent aus. Auch für das kommende Jahr erwartet die Ratingagentur eine Neuverschuldung angesichts des schwachen Wachstums und hoher Militärausgaben: Dann soll das Defizit 2,8 Prozent betragen. „Die zunehmende Abhängigkeit von der Rüstungsindustrie verringert die Diversifizierung der russischen Wirtschaft, was wiederum die Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums beeinträchtigt“, hieß es.