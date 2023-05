China will Putins Mega-Pipeline nicht

Während bislang kein Ende des brutalen russischen Angriffskriegs in Sicht ist und die russische Wirtschaft langsam, aber sicher einbricht, kommt für Kreml-Chef Wladimir Putin der nächste Schlag ins Gesicht. Der ach so hoch gepriesene Handelspartner China ist nämlich anscheinend nicht sonderlich an der Mega-Pipeline „Power of Siberia 2“ zu Russland interessiert.