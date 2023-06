Gewinnen & in die Kärntner Konzert-Saison starten!

Mit den Auftakt-Konzerten in Launsdorf letzten Sommer, bei dem der internationale Star-DJ Parov Stelar und Österreich-Erfolgsduo Seiler & Speer das Publikum vom Hocker rissen, machte sich HOWART.live bereits einen Namen in der heimischen Veranstalter-Branche. Mit den heurigen Open-Air Sommerkonzerten am 28. und 29. Juli legen die Organisatoren nun nach.