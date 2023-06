Angefahren, überrollt und sterbend zurückgelassen

Wer hat Jeanette (19) überrollt und einfach liegen gelassen? Diese Frage stellen sich die Ermittler seit gestern auch offiziell. Denn am Montag wurde der Leichnam des Opfers in der Salzburger Gerichtsmedizin obduziert. Die junge Kellnerin starb in der Nacht auf Samstag auf der L101 bei Mattsee.