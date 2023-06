Von Auto überrollt: Trauer um Jeanette (19)

„Wir sind alle fassungslos. Weil so ein junges Leben geendet hat und so ein lieber und herzensguter Mensch nicht mehr unter uns ist“, sagt Mattsees Bürgermeister Michael Schwarzmayr. Der Unfalltod der 19-jährigen Jeanette – sie wäre heute 20 geworden – überschattete auch das große 70. Gründungsfest der Landjugend. Am Freitag war die lebenslustige Kellnerin nach der Arbeit selbst noch mit Kollegen bei der Landjugend-Feier. Am Samstag gab es eine Trauerminute für sie.