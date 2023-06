Fehlt hier nicht etwas Wichtiges?

Die Seestadt im 22. Bezirk, am Rande der Stadt, sorgt in regelmäßigen für Schlagzeilen. Etwa durch nachträgliches Begrünen, das die Stadt zweimal stolze 800.000 Euro gekostet hat. Oder auch als absolute Gluthölle im Sommer - wir berichteten. Aktuell ist es ein nur halb markierter Zebrastreifen Sonnenallee in Höhe des Maria-Trapp-Platzes , der bei den Anrainern für Verwunderung sorgt.