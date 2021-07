48 Grad! So glüht die Seestadt Aspern in der Hitze

Bäume gibt es - winzige

„Hier ist es sehr, sehr heiß“, erklärt Kinga Ostrega. Die 34-Jährige verharrt in den Schwaden einer Nebeldusche, die als Überlebensinseln an allen Ecken stehen. Sie ist hochschwanger. 8. Monat. Und sie erzählt: „Man hat Bäume gepflanzt, viel zu spät. Sie sind also noch zu klein.“ Und tatsächlich: An einigen Stellen wächst karges Geäst aus der Betonwüste. Umzingelt von Baumpfählen, das sind diese Holzkrücken, damit die Babygewächse nicht umfallen. Wenn sie groß sind, werden die Bäume lange Schatten werfen. In 20 bis 30 Jahren dann.