Wien: Bubi-Bande sorgt für Schrecken in Seestadt

„Unsere Kinder werden am Schulweg angepöbelt und bedrängt. Immer wieder werden Handys und Geldbeutel verlangt“, so ein verzweifelter Vater, der anonym bleiben möchte. Die Eltern haben nun sogar ein eigenes Abholservice organisiert. Die Personen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sollen hier bereits mehrere strafbare Handlungen im Bereich der Eigentumskriminalität begangen haben. Die Polizei Wien bestätigt Einsätze in der Gegend. Doch das Problem: Die Burschen sind noch strafunmündig!