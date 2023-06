Bissattacke: Opfer wegen Tierquälerei angeklagt

Am 26. Jänner wurde die 70-Jährige in ihrer Wohnung in Graz von zwei Hunden ihres Enkels angegriffen. Die Rüden ließen erst von der Frau ab, als der Besitzer der Belgischen Schäferhunde, ein 26-jähriger Militärhundeführer, in die Wohnung zurückkam. Er war kurz bei seinem Auto gewesen. Die Frau erlitt massive Bissverletzungen an Armen, Beinen und dem Rücken.