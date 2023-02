Nach Hundeattacke: Vierbeiner sind jetzt bei Profi

Die Hunde wurden nun, auf Initiative von Tierschutz-Stadträtin Claudia Schönbacher (FPÖ), vom Tierheim zu einem auch auf Problemtiere spezialisierten Hundeprofi in die Nähe von Hartberg gebracht. „Die Übergabe ist schon erfolgt und war problemlos“, so die Politikerin. „Das war die beste Lösung. Die Tiere werden nun überprüft, man arbeitet mit ihnen, sie kriegen dadurch eine Chance.“ Was Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck unterstreicht: „Ein guter Weg.“