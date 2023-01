Hunde öffnen Tür, verbeißen sich in Grazerin (70)

Am Nachmittag ließ ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg seine vier belgischen Schäferhunde für einige Zeit in der Wohnung seiner Großmutter (70) in Graz zurück. Der Mann hatte dort vorübergehend übernachtet. Eigenen Angaben zufolge hatte der Weststeirer die Wohnung kurz vor 13 Uhr für einige Minuten verlassen, um sein Fahrzeug in der Garage des Wohnhauses zu holen. Dabei soll er jeweils zwei Hunde in getrennten Räumen verwahrt haben. Die 70-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung.