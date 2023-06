Tausende protestierten für Abtreibungsrecht

Carla Forster war am Montag zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden, die Hälfte ihrer Strafe wurde jedoch zur Bewährung ausgesetzt. „Lasst Carla Forster frei“, forderten die Demonstrierenden am Samstag in London und verwiesen dabei auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Die 44-Jährige ist bereits Mutter von drei Kindern und hatte sich von einer Schwangerschaftsberatungsstelle während des Lockdowns ein Abtreibungsmedikament schicken lassen. Zu diesem Zeitpunkt war Forster in der 32. bis 34. Woche schwanger, log aber über den Stand.