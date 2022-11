Britin: Gegen Abtreibung von Babys mit Downsyndrom

Das Gesetz greife nicht die Rechte von Behinderten an, so die Richter. Üblicherweise kann in England, Wales und Schottland - in Nordirland gelten andere Regeln - eine Schwangerschaft bis zur 24. Woche beendet werden. Spätere Abtreibungen sind möglich, wenn ein „ernsthaftes Risiko“ besteht, dass das Kind nach der Geburt große körperliche oder psychische Einschränkungen erleiden wird.