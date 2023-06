Miese Geschäfte mit falschen Führerscheinen

37.000 Euro „Gewinn“

Die Beschuldigten nahmen mit ihren miesen Geschäften innerhalb kurzer Zeit mindestens 37.000 Euro ein. Der 41-Jährige war bereits heuer im Februar von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Steiermark festgenommen worden. Er sitzt im oberösterreichischen Wels hinter Gittern. Zu den Urkundenfälschungen zeigte sich der Verdächtige voll geständig, zu Einbrüchen, die ihm ebenfalls vorgeworfen werden, nur teilweise. Mittlerweile konnte auch der geflüchtete Komplize, der im Ausland untergetaucht ist und bislang unauffindbar war, aufgespürt werden. In Rumänien klickten für den Ungarn die Handschellen. Der 38-Jährige wurde bereits an die österreichischen Behörden ausgeliefert und ebenfalls in die Justizanstalt Wels gebracht. Sämtliche Vorwürfe bestreitet er. Als „Kunden“ konnte die Polizei vorerst mehr als 30 rumänische Staatsbürger und einen Österreicher ausforschen. „Die Abnehmer haben mitunter versucht, die Totalfälschungen in offizielle österreichische Original-Dokumente umzuwandeln“, heißt es.