Ex-Premier Boris Johnson wird jetzt Kolumnist

In der Kolumne der Zeitung „Daily Mail“ werde er „völlig unzensiertes Zeugs“ schreiben, kündigte Boris Johnson an. Der entsprechende Clip dazu wurde am Freitag veröffentlicht (siehe Tweet unten). Laut dem Boulevardblatt gilt Johnson als „einer der witzigsten und originellsten Autoren der Branche.“ Seine Kolumne soll jeden Samstag erscheinen.