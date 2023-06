Verstärkte Kontrollen vor Schulen und Spielplätzen

Die Meldung macht derzeit unter besorgten Eltern im Tennengau rasant via Facebook und WhatsApp die Runde: Am Parkplatz vor der Billa-Filiale in Oberalm sollen diese Woche drei Männer versucht haben, Kinder in einen weißen Lieferwagen zu locken. Die Polizei rückte aus und suchte das Gebiet ab - erfolglos.