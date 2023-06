Ehemaliger Polizist soll Hunde gequält haben

Nachahmerin in Gralla

Seine Vorträge, die er in Deutschland gehalten hat, dürften außerdem eine Nachahmerin im südsteirischen Gralla „inspiriert“ haben. Sie steht im Verdacht, einem Hund Fußtritte bei einem gemeinsamen Training in Gralla (Bezirk Leibnitz) zugefügt zu haben. Auch die Lebensgefährtin (42) des Mannes wird wegen des Verdachts der Beihilfe und Anstiftung zur Tierquälerei an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.