Ferlacher ins dominikanische Team einberufen!

Klopcic beendet Karriere

Seine Karriere beendet hat indes Österreichs Ex-Teamspieler Marian Klopcic (31). Der Exil-Ferlacher rackerte seit 2009 am Flügel in Bregenz, will nun Polizist werden. „Er wäre was für uns gewesen – schade“, sagt Ferlach-Boss Walter Perkounig, der somit heuer keine Neuzugänge mehr an Bord holen will.