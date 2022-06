Ferlach-Handballer spielt nun in der Karibik!

Zuerst steht ein Camp in Santo Domingo an, ab 24. Juni warten die „Bolivarischen Spiele“ in Kolumbien auf Adonis Gonzalez. „Das ist eine Art Mini-Olympiade in Latein-Amerika. Die Dominikanische Republik will sich in Teamsportarten professioneller aufstellen, ich wurde von Scouts beobachtet. Für mich kam das echt überraschend. Das ist eine Riesen-Ehre, ich freue mich gewaltig drauf“, erzählt der 27-Jährige, der aus Puerto Plata stammt, mit sieben Jahren nach Österreich zog.