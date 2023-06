Mozart ist „Im Dialog“ mit zeitgenössischer Musik

Gefühlt ist es schon eine Ewigkeit her, dass sich der geneigte Klassikfan mit Maske ins Konzert setzen, oder gar am Bildschirm eine Übertragung verfolgen musste. Die Pandemie hat der Kulturbranche hart zugesetzt, die Stiftung Mozarteum sogar eines ihrer interessantesten Formate gekostet, das Festival „Dialoge“. Heute, Freitag, kehrt das Format, wenn auch in abgespeckter Version, wieder zurück in die Stiftung Mozarteum.