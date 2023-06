Startenor wird neuer Intendant der Festspiele Erl

„Kein Schritt in die Frühpension“

Ein in jeder Hinsicht schlauer Schachzug, ist der 53-jährige Kaufmann nicht nur ein begnadeter Tenor, der den Opernbetrieb in all seinen Facetten kennt, sondern in einem Aufwaschen auch noch Publikumsliebling, Frauenschwarm - und Magnet für Kollegen, die unter seiner Intendanz aber auch gemeinsam mit ihm künftig in den Tiroler Bergen auf der Bühne stehen.