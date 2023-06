Marika Lichter gab „Jedermann“ einen Korb

„Ich kann ohne Bühne schwer sein, sonst wäre ich nicht im reifen Alter noch immer dabei, es macht mir noch immer so viel Spaß wie am Anfang und sogar noch mehr“, sagt Lichter, die ihre Karriere 1972 als Operetten-Soubrette am Raimundtheater begann, im „Krone“-Gespräch: „Ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich immer machen konnte, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und auch so viel Unterschiedliches von Operette über Musical und Schauspiel bis zu ,Dancing Stars‘.“