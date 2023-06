Neuschwanstein: Zwei Frauen in Schlucht geworfen

Schreckliche Szenen haben sich Mittwochnachmittag auf der Marienbrücke am Schloss Neuschwanstein in Deutschland ereignet: Ein Mann (30) soll zwei Frauen (21 und 22 Jahre alt) erst sexuell belästigt haben, dann soll er die Opfer über das Geländer in die Schlucht geworfen haben. Eine der Frauen, eine Touristin, starb.