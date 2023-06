Kosovo schließt Grenze, Vucic sieht „Wendepunkt“

KFOR-Soldaten verletzt

Die Festnahme des Serben am Vortag war im Zusammenhang mit den Zusammenstößen Anfang Mai in Zvecan erfolgt, als 30 KFOR-Soldaten und 50 Serben verletzt worden waren. Der Festgenommene, ein Kickbox-Trainer aus Nord-Mitrovica, soll nach Angaben Prishtinas einer der Anführer jener Serben gewesen sein, die in Zvecan zuerst mit der kosovarischen Polizei und danach mit KFOR-Soldaten in eine Konfrontation verwickelt waren.