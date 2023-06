Polizisten holten E-Bike-Dieb aus dem Sattel

Kurz nach der Alarmierung wurde ein Fahrzeug mit den vier weiteren Verdächtigen in Stuben am Arlberg gestoppt. Die vier Insassen, rumänische Staatsbürger im Alter von 23 bis 28 Jahren, hatten mehrere noch originalverpackte Parfums dabei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden ihnen vier E-Bike-, zwei E-Scooter- und mehrere Parfumdiebstähle nachgewiesen. Teile der Beute versteckten sie in einem in Zams (Bezirk Landeck) abgestellten Auto.