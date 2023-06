Feuer und Geist | Neue Jugendsünden

Neue Jugendsünden. „Warten wir, ob uns Andreas Babler heute doch noch überraschen wird“, schrieb ich gestern hier an dieser Stelle. Und Babler hat zwar alle als Kandidatinnen und Kandidaten genannten Mitstreiter in sein Team einbezogen - und dennoch mit dem neuen Geschäftsführer-Duo überrascht, für das er zwei bisher der Öffentlichkeit so gut wie unbekannte Kandidaten aus dem Hut zauberte. In den Parteigremien wurden alle Personalien einstimmig abgesegnet. Ein für die SPÖ seltenes Ergebnis. Weshalb der neue Parteichef auch jubelte: „Ab heute ist die Sozialdemokratie wieder eine vereinigte Partei.“ Klingt zu optimistisch: Gestern wurden weitere „Jugendsünden“ Bablers gestreut: Als Mittzwanziger hatte der damalige Landessekretär der niederösterreichischen Sozialistischen Jugend in der SJ-Zeitung zur Verbrennung der Kreuze in den Schulen aufgerufen. „Feuer“ und „brennen“ - es spielte, wenn auch in anderem Zusammenhang, bei Babler offensichtlich immer schon eine wichtige Rolle…